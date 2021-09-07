Не розрахував, що за літо виріс: на Сумщині школяр застряг у паркані

Рятувальникам довелося попітніти / скріншот

У місті Лебедин Сумської області рятувальникам довелося звільняти школяра , який застряг у металевому паркані. 10-річну дитину побачив випадковий перехожий і викликав співробітників ДСНС.

Після школи хлопчик вирішив зазирнути на спортивний майданчик у міському парку. Нагулявшись, школяр захотів скоротити шлях додому і пролізти між металевих прутів огорожі, як це він робив вже не раз. Але не розрахував, що за літо виріс і застряг, розповіли в сюжеті " ТСН ".

Співробітники ДСНС прибули на місце, розрізали прутки та звільнили школяра з пастки. На щастя, медична допомога йому не знадобилася.

Раніше Главред писав, що Києві школяр застряг у сміттєвому баку . Нога учня застрягла між стінками ємності. Педагоги не зважилися самостійно йому допомогти, тому і викликали співробітників ДСНС.

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