Не розрахував, що за літо виріс: на Сумщині школяр застряг у паркані

На допомогу 10-річному хлопчикові прийшли рятувальники, до яких звернувся небайдужий перехожий.
У місті Лебедин Сумської області рятувальникам довелося звільняти школяра, який застряг у металевому паркані. 10-річну дитину побачив випадковий перехожий і викликав співробітників ДСНС.
Після школи хлопчик вирішив зазирнути на спортивний майданчик у міському парку. Нагулявшись, школяр захотів скоротити шлях додому і пролізти між металевих прутів огорожі, як це він робив вже не раз. Але не розрахував, що за літо виріс і застряг, розповіли в сюжеті "ТСН".
Співробітники ДСНС прибули на місце, розрізали прутки та звільнили школяра з пастки. На щастя, медична допомога йому не знадобилася.
Раніше Главред писав, що Києві школяр застряг у сміттєвому баку. Нога учня застрягла між стінками ємності. Педагоги не зважилися самостійно йому допомогти, тому і викликали співробітників ДСНС.
А ось житель Херсона хотів помиритися з колишньою, але застряг у вікні. Коли рятувальники прибули на місце, нетверезий чоловік ледве дихав і втрачав свідомість.