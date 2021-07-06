"Не стримав емоцій": копи 13 годин відмовляли від суїциду вбивцю з Дніпропетровщини

Чоловік завдав жертві 11 ножових поранень / Depositphotos

В Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські протягом 13 годин вели переговори з підозрюваним у жорстокому вбивстві і відрадували його від суїциду.

Як передають у пресслужбі Національної поліції області, вранці 5 липня між господарем будинку і його 57-річною хатнею робітницею спалахнув конфлікт. На емоціях чоловік схопив ніж і наніс жінці 11 поранень в груди і спину. В результаті жертва злочину померла на місці.

Тіло робітниці ввечері того ж дня виявила сестра господині будинку, яка на той момент була у від'їзді.

"Поліцейські карного розшуку з'ясували, що до вбивства може бути причетний 62-річний власник будинку, який незадовго до цього поїхав на власному авто. Для його затримання по області ввели спеціальну поліцейську операцію, в результаті якої встановили місцезнаходження підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Найжахливіше, що весь цей час підозрюваний перебував у цьому ж будинку, ігноруючи труп. Правоохоронцям, які прибули на місце трагедії, він погрожував самогубством. Через це вони 13 годин вели з ним переговори. В результаті вбивця все ж здався поліції.

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Тепер за вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, передбачених ч.1 ст. 115 ("умисне вбивство") КК України.

На даний момент його затримали в порядку ст.208 КПК України. Тривають слідчі заходи.

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