"Не варто виїденого обличчя": Кива, який вирішив блиснути інтелектом, сів у калюжу

Скандальний нардеп Ілля Кива видав новий перл.
Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива відзначився новою дивною заявою.
Нардеп від ОПЗЖ видав новий перл, відповідаючи на звинувачення в махінаціях навколо горезвісної жомової ями.
Новоспечений кандидат наук вирішив блиснути інтелектом, проте замість цього знову сів у калюжу.
"Не варто виїденного обличчя", - пафосно промовив Кива, не помітивши конфузної обмовки.
Скандал з дисертацією Киви:
- 26 квітня народний депутат від опозиційної платформи-за життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Кива став кандидатом наук.
- Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
- Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.
Автор: Олексій Тичина