"Не варто виїденого обличчя": Кива, який вирішив блиснути інтелектом, сів у калюжу

Ілля Кива / УНІАН

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива відзначився новою дивною заявою.

Нардеп від ОПЗЖ видав новий перл, відповідаючи на звинувачення в махінаціях навколо горезвісної жомової ями.

Новоспечений кандидат наук вирішив блиснути інтелектом, проте замість цього знову сів у калюжу.

"Не варто виїденного обличчя", - пафосно промовив Кива, не помітивши конфузної обмовки.

Скандал з дисертацією Киви: