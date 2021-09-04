Не тільки задоволення, а й здоров'я: у МОЗ України розповіли, чому важливо займатися сексом

8 причин, чому секс корисний для здоров'я / УНІАН

Сьогодні, 4 вересня, відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я. З такої нагоди у МОЗ нагадали українцям, що секс сприяє не тільки відсутності статевих хвороб, а й емоційному добробуту.

Насамперед українцям нагадали про головне правило безпечного сексу – він повинен відбуватися за добровільною і усвідомленою згодою партнерів і бути захищеним, наголосило відомство на своїй сторінці в Facebook.

Люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система. Регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу.

У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Секс сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям – розповіли в пресслужбаі МОЗ.

Крім того,

секс сприяє зниженню артеріального тиску і виникненню серцево-судинних захворювань. Під час сексуальних активностей людина в хвилину втрачає близько п'яти калорій.

вагінальна стимуляція у жінок може блокувати хронічні болі в спині і ногах, зменшити менструальні болі, неприємний артрит і головний біль.

існує також непрямий зв'язок між сексом впливу на ймовірність виникнення раку у чоловіків. Йдеться про регулярну еякуляції.

Всесвітній день сексуального здоров'я / прес-служба МОЗ

Раніше повідомлялося, що в Данії журналістка вирішила знехтувати всі заборони і зайнялася сексом прямо на роботі – під час репортажу зі свінгер-клубу для радіостанції.

"У мене немає коханого, що трохи спростило ситуацію. Мама сказала мені, що все це виглядало смішно. Батько похвалив за впевненість у собі і заявив, що це дійсно дуже круто. Спершу ми просто розмовляли на Барі, але потім перемістилися на велике ліжко. Пізніше стало жарко не тільки для оператора, але і для гостей", ‒ розповіла вона.