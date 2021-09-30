"Не той вже Брюссель": Кулеба закликав реально оцінювати можливості України щодо вступу в ЄС

Євроінтеграційні процеси в ЄС зараз йдуть складно / uainfo.org

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи перспективи України стати членом Євросоюзу, заявив, що ЄС переживає "не найкращі часи", і проблеми зі вступом зараз є і у балканських країн, яким давно пообіцяли членство

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам", – сказав він під час останнього брифінгу, який публікує пресслужба МЗС.

Кулеба закликав бути "реалістичними ідеалістами" – вірити в краще, що в результаті країна вступить в ЄС, але реально оцінювати можливості отримати членство прямо зараз.

Міністр уточнив, що наразі між Україною та ЄС триває переговорний процес. Проте в МЗС цікавляться не великими цілями, а конкретними економічними результатами.

"А це конкретні кроки щодо інтеграції України до внутрішнього ринку, щодо розвитку нашого секторального співробітництва, створення максимально комфортних умов для подорожей громадян України. Ми повинні відчинити всі вікна співпраці ЄС, перш ніж ЄС відчинить для нас двері", – сказав Кулеба.

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