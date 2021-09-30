"Не той вже Брюссель": Кулеба закликав реально оцінювати можливості України щодо вступу в ЄС

Переговорний процес йде, але на даному етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати, повідомив Кулеба.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи перспективи України стати членом Євросоюзу, заявив, що ЄС переживає "не найкращі часи", і проблеми зі вступом зараз є і у балканських країн, яким давно пообіцяли членство
"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам", – сказав він під час останнього брифінгу, який публікує пресслужба МЗС.
Кулеба закликав бути "реалістичними ідеалістами" – вірити в краще, що в результаті країна вступить в ЄС, але реально оцінювати можливості отримати членство прямо зараз.
Міністр уточнив, що наразі між Україною та ЄС триває переговорний процес. Проте в МЗС цікавляться не великими цілями, а конкретними економічними результатами.
"А це конкретні кроки щодо інтеграції України до внутрішнього ринку, щодо розвитку нашого секторального співробітництва, створення максимально комфортних умов для подорожей громадян України. Ми повинні відчинити всі вікна співпраці ЄС, перш ніж ЄС відчинить для нас двері", – сказав Кулеба.
Можливий вступ України до ЄС: останні новини
- Раніше Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Водночас він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.
- Президент Естонії зробила невтішний прогноз для українців. Керсті Кальюлайд зазначила, що Україну від вступу в ЄС відокремлюють багато років важкої праці.
- Водночас британський історик, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету (США) Ніл Фергюсон запевнив, що немає жодних аргументів проти того, щоб Україна була в ЄС, а Європа "просто хоче домогтися того, щоб Україна виконала вимоги для того, щоб відповідати критеріям членства".