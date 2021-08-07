Не вміла плавати, але сподівалася на коханого: у Києві потонула 22-річна вагітна, хлопець був п'яний

На цьому місці померла вагітна / Скріншот

Жахлива трагедія в Києві. В одному з озер столиці потонула 22-річна дівчина. Вона була вагітною.

Як відзначають в ОО "Автопатруль Майдан", дівчина потонула на очах у безлічі відпочивальників. У цей час її хлопець був у нетверезому стані. Трагедія трапилася на озері Радунка в районі Воскресенки. Вагітна вирішила поплавати на надувному матраці.

"22-річна дівчина не вміла плавати, але разом з коханим пішла купатися на надувному матраці. Опинившись в центрі озера, вона почала кликати на допомогу. При цьому ніхто з численних відпочивальників не кинувся рятувати постраждалу. Сам хлопець дівчини перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння", - зазначено в повідомленні активістів.

Відзначається, що загибла була на третьому місяці вагітності. Рятувальники і медики намагалися повернути її до життя, але не зуміли.

Нагадаємо, раніше на Черкащині подружня пара, відпочиваючи на березі місцевої водойми, вирішила на спір переплисти річку. Зокрема, жінка хотіла довести чоловікові, що вона зможе подолати тривалу дистанцію вплав. У підсумку вони обидва потонули.

Також раніше на Чернігівщині у штучній водоймі трагічно потонули два брати-підлітки - 10-річний Максим і 14-річний Олексій. Хлопчики без дозволу батьків пішли купатися. Помітивши те, що дітей довго немає вдома, батько хлопчиків пішов їх шукати і знайшов речі на березі. Чоловік одразу викликав рятувальників, а тим часом і сам намагався відшукати дітей, але йому це не вдалося.