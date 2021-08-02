Не повернувся з пробіжки: у Києві зник білоруський активіст

У Києві зник лідер " білоруського дому в Україні"

У Києві в понеділок, 2 серпня, за невідомих обставин зник один із засновників громадської організації Білоруський дім в Україні Віталій Шишов. Він вранці вийшов на пробіжку і не повернувся, пише пресслужба організації.

"Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку (вдома не було виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номеру було зроблено кілька так званих "глухарів", проте зараз зв'язатися з ним неможливо", - йдеться в повідомленні.

Представники організації прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів. Зараз вони своїми силами продовжують пошуки. До пошуку залучили кінолога.

Ситуація в Білорусі - про що раніше писав Главред:

У Республіці Білорусь 9 серпня відбулися вибори президента країни, на яких, згідно з офіційною версією Центрвиборчкому, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який править державою з 20 липня 1994 року. Він набрав 80,1% голосів. Друге місце посіла Світлана Тихановська з результатом 10,9% голосів виборців.

Значна частина Білорусі не визнала результати виборів і вважала їх сфальсифікованими. У перші дні після оголошення підсумків виборчого процесу в країні відбулися масові протести, які супроводжувалися жорстокими побиттями протестувальників з боку силовиків. Протести тривали до пізньої осені минулого року.

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Захід не визнав вибори президента Білорусі. Після 5 листопада 2020 року Лукашенко перестав бути легітимним главою білоруської держави з точки зору західного світу, так як президентські вибори 9 серпня цивілізоване співтовариство не визнає.

4 червня 2021 року Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду Білорусі. Для громадян країни закрито європейське небо.

Нові санкції ЄС проти Республіки Білорусь продиктовані примусовою посадкою білоруською владою літака рейсу Ryanair в Мінську і арештом Опозиційного блогера Романа Протасевича разом з його дівчиною Софією Сапегою.