"Не ставте провокаційних питань": нардеп від Слуги народу не знала, скільки країн в НАТО

Мар'яна Безуглая / УНІАН

Народний депутат від Партії Слуга народу Мар'яна Безугла не змогла відповісти на питання, скільки країн входить в Північноатлантичний альянс (НАТО). І назвала таке питання провокаційним. Інцидент стався в ефірі програми Хард з Влащенко.

"Дивіться, я взагалі відразу по ефіру і по нашій бесіді прошу не ставити конкретних питань, тому як ми розмовляємо про те, що відбувається", ‒ відповіла нардеп.

Після чого ведуча Наталія Влащенко уточнила - " Ну ми ж про НАТО зараз говоримо?".

У відповідь на це Безугла заявила - мовляв, такі питання є провокаційними.

"Так, але, коли я відповідаю вам на одне, на друге, на третє ‒ є певними, такими, журналістськими провокаціями, які просто... Давайте не будемо про це говорити", ‒ сказала нардеп.

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Зближення України з НАТО:

Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, Чому Україна досі не в НАТО.

Глава офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.

Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.