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Розмова Зеленського і Байдена: Єрмак висловився про ворогів

2 квітня 2021, 19:59
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За словами Єрмака, Байден чекає можливості знову відвідати Україну.

Єрмак
Єрмак розкрив деталі розмови Байдена і Зеленського / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував телефонну розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Єрмак у своєму повідомленні в Facebook передав вітання всім, хто придумував теорії змови і розганяв фейкові новини через розмову двох лідерів.

Єрмак зазначив, що нещодавно говорив, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться найближчим часом і побажав продуктивного дня опонентам, "яким тепер доведеться придумувати нові теорії змови і розганяти нові фейкові новини".

"Не захлиніться від злості всі, хто пережовував цю тему", - додав глава ОП.

За словами Єрмака, Байден чекає можливості знову відвідати Україну.

"Президент Байден підтримує Україну у всьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський в питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", – зазначив Андрій Єрмак.

читайте такожЗеленський висловився про розмову з Байденом

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Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

  • Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
  • За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
  • У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
  • Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.

Володимир Зеленський Джо Байден Офіс президента Андрій Єрмак
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