Розмова Зеленського і Байдена: Єрмак висловився про ворогів

Єрмак розкрив деталі розмови Байдена і Зеленського / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував телефонну розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Єрмак у своєму повідомленні в Facebook передав вітання всім, хто придумував теорії змови і розганяв фейкові новини через розмову двох лідерів.

Єрмак зазначив, що нещодавно говорив, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться найближчим часом і побажав продуктивного дня опонентам, "яким тепер доведеться придумувати нові теорії змови і розганяти нові фейкові новини".

"Не захлиніться від злості всі, хто пережовував цю тему", - додав глава ОП.

За словами Єрмака, Байден чекає можливості знову відвідати Україну.

"Президент Байден підтримує Україну у всьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський в питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", – зазначив Андрій Єрмак.

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