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"Не знаю, як з цим жити": дівчині, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, винесли вирок

28 вересня 2021, 20:56

18-річна дівчина попросила вибачення у дружини загиблого.

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Свою провину дівчина визнала / фото: "Суспільне"

Колегія суддів Жовтневого райсуду Полтави оголосила вирок Вероніці Моторіній, яку визнали винною у вбивстві інструктора Полтавського тиру. Їй призначили 15 років позбавлення волі.

У справі допитали всіх свідків і досліджували матеріали справи, а ще відбулися дебати, пише "Суспільне".

Під час засідання дівчина попросила вибачення у дружини загиблого і говорила, що її довів до депресії хлопець, тому вона випадково і поранила інструктора. Свою провину дівчина визнала, зазначивши, що зробила два постріли в чоловіка випадково.

"Я просто хотіла померти, а вийшло так, що я, сама того не бажаючи, забрала життя вашого чоловіка. Тепер цей гріх назавжди залишиться в моїй душі і на моїй совісті. Я не знаю, як з цим жити. Мені дуже важко", - заявила Вероніка Моторіна.

Вбивство в тирі

Трагічний інцидент стався ще взимку минулого року. 18-річна дівчина, яка тренувалася в закладі, кілька разів потрапила в 64-річного чоловіка, який там працював.

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На місце була викликана карета екстреної медицини, попри те що чоловіка намагалися врятувати, реанімаційні заходи позитивного результату не дали. В результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

читайте такожДівчина влаштувала стрілянину з арбалета в Полтавській школі: є поранені"Я б хотіла сказати, що це було випадково. Я не хотіла, щоб він помирав", — розповідала про подію дівчина.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Черкас зловмисники влаштували стрілянину у кафе, в результаті якої був поранений чоловік. Його з численними пораненнями грудної клітини доставили в лікарню, де він помер в реанімації.

Автор: Сергій Кущ
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новини Полтави вбивство
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