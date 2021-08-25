Неадекват скинув свою дівчину з 7-го поверху: вона розбилася, а він хотів втекти

Жінка померла на місці / НПУ

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив жінку, скинувши її з балкона 7-го поверху.

Як повідомляє поліція Києва, 24 серпня до правоохоронців звернулася киянка, яка розповіла, що з балкона 7-го поверху на вулиці Оноре де Бальзака чоловік виштовхав жінку. В результаті вона впала на землю і загинула.

По прибуттю на місце злочину копи з'ясували, що від отриманих травм 37-річна жінка померла відразу. А сам зловмисник після цього вийшов на вулицю і намагався втекти. Але його спіймали і зупинили місцеві жителі - очевидці трагічного інциденту.

Копи вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, а також встановили, що зловмисник проживав разом з жінкою в орендованій квартирі.

"Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, під час якого фігурант виштовхав жінку за межі балкона, докладаючи всіх зусиль, щоб вона не втрималася і впала. Цю подію побачила перехожа, яка намагалася перешкодити діям чоловіка і просила його зупинитися, проте він не слухав її і продовжував свої дії. 37-річна киянка не втрималася і впала з висоти 7-го поверху. Лікарі констатували смерть потерпілої", - зазначено в повідомленні.

Також відомо, що поліцейські затримали 55-річного уродженця Донецької області в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Нагадаємо, раніше кричущий випадок стався в столиці. На вулиці Івашкевича 50-річний педофіл прямо в багатоповерхівці змусив двох дівчаток роздягнутися. Потім він продемонстрував їм свій статевий орган. Дві дівчинки, одній з яких всього 9 років, їхали в ліфті. Там їх застав чоловік і примусово відвів на останній поверх.