"Нецензурні фото та шантаж": одеський суддя поскаржився на терор з боку "дружини"

Андрій Бойчук поскаржився на шантаж з боку "дружини" / УНІАН

Суддя Приморського райсуду Одеси Андрій Бойчук поскаржився до Вищої ради правосуддя, що з травня 2017-го його переслідує жінка, шлюб якої він розірвав на початку березня того ж року.

Жінка знайшла персональні дані та почала тероризувати Бойчука і його близьких своїми дзвінками та листами, йдеться у його зверненні до Вищої ради правосуддя.

За словами судді, зловмисниця відправляла свої нецензурні фотографії, вимагала внести її в декларацію, оскільки є "дружиною", а пізніше вдалася до шантажу.

"Вона надсилає фотографії нецензурного змісту. Погрожує, що всупереч моєму бажанню будемо разом. Вимагає внести її в офіційну декларацію, тому що вона впевнена, що є моєю дружиною...", – поскаржився суддя.

Бойчук додав, що зловмисниця переслідувала його не тільки на робочому місці, а й біля дому. Служитель Феміди вважає, що у жінки є проблеми з психічним здоров'ям.

"…з квітня 2021 року стала вимагати з мене грошового забезпечення, а саме – сплатити їй стоматологічні послуги, спортивний зал, купити прикраси. Інакше вона почне писати на мене скарги в усі інстанції та зробить все можливе, щоб позбавити мене кар’єри судді", – поскаржився він.

Суддя додав, що через переслідування звертався до Вищої ради правосуддя 29 квітня та 4 серпня 2020 року. Бойчук також звернувся до правоохоронців.

Довідка. Андрій Бойчук живе в Одесі, йдеться у його декларація, поданій у березні 2020 року. Зарплата Бойчука за 2019 рік на основному місці роботи становила 452 038 гривень.