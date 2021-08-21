Недитячі розваги на Львівщині: дівчину-підлітка вдарило струмом на цистерні з бензином

Дівчину вдарило струмом на залізничній цистерні / lv.dsns.gov.ua

У місті Самбір Львівської області від удару струмом на залізниці постраждала дівчина 2007 року народження.

Підлітка зняли рятувальники із залізничної цистерни, повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

"20 серпня о 18: 53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у м.Самбір на вул. Вокзальна, 1 Самбірського району отримала ураження електричним струмом, дівчина 2007 року народження. Дівчина перебувала на вагоні - цистерні, який стояв на залізничній станції "Самбір", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники зняли 14-річну дівчину з цистерни за допомогою висувних сходів, мотузки і твердих носилок. Постраждала перебувала в стані середнього ступеня тяжкості, медики її госпіталізували в реанімацію Самбірської центральної районної лікарні.

/ lv.dsns.gov.ua

Обставини та причини події встановлюються.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Коростені Житомирської області медики рятують дитину, яку вдарило струмом. Хлопець виліз на залізничну конструкцію, а після удару напруги впав з висоти.