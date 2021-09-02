УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нелюд облив бензином та підпалив сплячого племінника на Рівненщині

2 вересня 2021, 17:01
Прослухати новину
Зупинити

За словами чоловіка, він хотів провчити родича.

false
Чоловікові загрожує довічне ув'язнення

У селищі Оженин Рівненського району чоловік облив бензином і підпалив свого сплячого племінника. Правоохоронці підозрюваного вже затримали.

Як стало відомо, між 32-річним чоловіком і його 69-річним дядьком раніше неодноразово виникали конфлікти. У день, в який сталася чергова сварка, дядько знову нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння, повідомили в прес-службі Департаменту карного розшуку.

читайте також"Через нерозділене кохання: на Київщині дівчина облила себе бензином і влаштувала самопідпал"69-річний чоловік облив бензином і підпалив власного племінника, який тим часом спав на ліжку. Палаючий 32-річний чоловік вибіг на вулицю. На клич про допомогу відреагували сусіди, які й викликали швидку допомогу. У потерпілого 70% опіків тіла, опіковий шок", - йдеться в повідомленні.

Свій вчинок підозрюваний пояснив тим, що "хотів провчити племінника".

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Реклама

Раніше Главред писав, що стали відомі нові деталі трагедії в Кривому Розі, де 16-річний Шандор Долинський облив горючою рідиною свою вагітну дружину - 21-річну Марію Ангарову, яка в результаті померла.

Сварка спалахнула після того, як жінка спробувала перевірити листування коханого в телефоні. Сусіди пари кажуть, що між ними досить часто виникали розбіжності, а сім'я хлопця і зовсім була категорично проти спільного проживання Долинського з Ангаровою.

Автор: Сергій Кущ
viber
замах підпал
Зараз ви переглядаєте новину «Нелюд облив бензином та підпалив сплячого племінника на Рівненщині». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Мовчазне суперництво: навіщо Туреччина заявила про права на КримМовчазне суперництво: навіщо Туреччина заявила про права на Крим ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на ДонбасіЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі Прикмети на 1 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в перший день осеніПрикмети на 1 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в перший день осені Екстремальна магнітна буря у вересні: хто сильніше за всіх постраждає від удару в 6 балівЕкстремальна магнітна буря у вересні: хто сильніше за всіх постраждає від удару в 6 балів У Рівному 15-річні брати-близнюки намагалися зарізати жінку на вулиці: вона відводила дитину до дитсадкаУ Рівному 15-річні брати-близнюки намагалися зарізати жінку на вулиці: вона відводила дитину до дитсадка

Останні новини

20:05

Байден вам цього не скаже: чому Україна досі не в НАТО

19:53

Захист прав дітей це завдання демократичної держави - прокурор Харківщини Фільчаков

19:44

З'явився список саундтреків до фільму Дюна 2021 Дені Вільньова Відео

19:31

На Львівщині вантажівка на швидкості влетіла у магазин, є жертви

19:20

В Одесі горе-злодій обчистив квартиру і заснув в ній: фото невдахи

Реклама
19:06

Рак легенів: головна ознака в голосі Відео

19:00

Гороскоп для Діви на вересень-2021: в яких сферах буде фартити, в яких чекати дрібних капостей

18:47

Падіння цін на руду несе загрози для української металургії - експерт

18:43

Львів - це діра: блогершу розпекли за принизливу заяву про українське місто

18:33

"Щури в морзі та лікар з перегаром": у Львові батьки звинувачують лікарів у смерті малюка

18:27

Бойфренд Брітні Спірс попався у відомому бутіку біля вітрини з кільцями

18:17

У першого в Україні кролика-поліцейського з'явилася сторінка в Instagram: кумедне відео

18:10

Мемом про Шуфутинського намагалися стерти з пам’яті злочин Путіна у Беслані Погляд

18:09

В Одесі жінка-безхатченко засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла

17:57

"До локдауну далеко": влада Києва спростувала інформацію про карантин з 15 вересня Відео

17:51

Крістофер Ллойд з'явився в ролі Ріка в нових серіях Ріка і Морті

17:45

Українців чекає кілька підвищень пенсії у 2022 році Відео

17:33

Путін пропонує "прийняти в сім'ю" терористичний Талібан

17:12

Помер на порозі у сусідів: на Франківщині жорстоко засудили матір, яка викинула дитину Відео

17:09

Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

Реклама
17:07

У Києві готуються ввести локдаун з 15 вересня – ЗМІ

17:04

Катерина Осадча показала, що буде в новому сезоні Світського життя

16:49

Туреччина посилює карантин: що потрібно знати українському туристу

16:44

Будівництво "Метінвест політехніки" обійдеться в 30 мільйонів євро

16:35

Скільки випадків захворювання штамом "Дельта" COVID-19 в Україні - відповідь МОЗ

16:19

"Формальні обставини є": Стефанчук розповів, коли можуть розпустити Раду

16:18

Прикмети на 4 вересня: що не можна робити в Агафонів день і як не потрапити в біду Відео

16:17

У Тіматі роман з українською моделлю: журналісти вирахували дівчину в соцмережах

16:00

Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, зрада або удача в справах

15:56

"Метінвест" перерахував до державної скарбниці рекордну суму податків у 2021 році

15:52

В Україну йде різке похолодання і сильний шторм Відео

15:48

Уже 5-те золото в Токіо: українець Максим Кріпак став 10-кратним чемпіоном Паралімпіади

15:41

"Велике будівництво": на Буковині вперше за 30 років ремонтують дорогу до КПП на кордоні з Румунією

15:31

Тортури та звіряче побиття копами: ЗМІ розкрили нові деталі загибелі українця в Польщі

15:23

У Німеччині назвали перешкоду для вступу України до НАТО Відео

15:04

"Йому простіше, хоча він цього і не розуміє": Мендель оцінила роботу нового речника Зеленського Відео

15:03

"На мене йде. Мені страшно": у Києві лось біля станції метро моторошно налякав чоловіка Відео

15:00

Гороскоп для Терезів на вересень-2021: робота над помилками і обнулення Відео

14:46

Директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами: на Буковині спалахнув скандал Відео

14:39

Вітамінна бомба: старовинний рецепт обліпихового варення на зиму Відео

Реклама
14:33

Ціни злетять на 70%: українців попередили про зростання витрат на комуналку Відео

14:33

Як виглядати молодше після 50 років: ці прості поради сповільнять старіння

14:18

Зеленський побажав Білорусі "вижити" і стати вільною, як Україна Відео

13:55

Наймодніший осінній манікюр 2021: лісовий мох і блакитна ніч Фото Відео

13:43

Легендарний гурт "Кіно" зібрався в Україну з музикантом, який грав у Криму

13:20

Поповнить ряди лузерів: про що попереджає Скорпіона гороскоп на вересень-2021 Відео

13:13

"Я – за, але є складнощі": Зеленський пояснив, чому в українців не може бути два громадянства Відео

13:12

Анна Трінчер випустила розпусний кліп По губам Відео

13:11

Свята у вересні 2021 в Україні: День знань, День підприємця і День кіно

12:56

Київ отримав перший з 20 сучасних трамваїв у рамках угоди Мінінфраструктури та ЄІБ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти