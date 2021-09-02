Нелюд облив бензином та підпалив сплячого племінника на Рівненщині

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення

У селищі Оженин Рівненського району чоловік облив бензином і підпалив свого сплячого племінника. Правоохоронці підозрюваного вже затримали.

Як стало відомо, між 32-річним чоловіком і його 69-річним дядьком раніше неодноразово виникали конфлікти. У день, в який сталася чергова сварка, дядько знову нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння, повідомили в прес-службі Департаменту карного розшуку.

читайте також"Через нерозділене кохання: на Київщині дівчина облила себе бензином і влаштувала самопідпал"69-річний чоловік облив бензином і підпалив власного племінника, який тим часом спав на ліжку. Палаючий 32-річний чоловік вибіг на вулицю. На клич про допомогу відреагували сусіди, які й викликали швидку допомогу. У потерпілого 70% опіків тіла, опіковий шок", - йдеться в повідомленні.

Свій вчинок підозрюваний пояснив тим, що "хотів провчити племінника".

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

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Раніше Главред писав, що стали відомі нові деталі трагедії в Кривому Розі, де 16-річний Шандор Долинський облив горючою рідиною свою вагітну дружину - 21-річну Марію Ангарову, яка в результаті померла.

Сварка спалахнула після того, як жінка спробувала перевірити листування коханого в телефоні. Сусіди пари кажуть, що між ними досить часто виникали розбіжності, а сім'я хлопця і зовсім була категорично проти спільного проживання Долинського з Ангаровою.