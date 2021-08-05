"Не можна говорити з людьми, у яких в руках зброя": Зеленський про припинення війни на Донбасі

Зеленський висловився про припинення вогню на Донбасі / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню.

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія, це предметна розмова", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу Дом.

За словами Зеленського, потрібно перестати стріляти, щоб вести переговори.

"Я завжди виступав за те, що перший пункт і Мінська, і всіх домовленостей – і взагалі справа навіть не в Мінську, і не в нашому ставленні до Мінську, і справа навіть не в тому, який відсоток населення вірить в цей "Мінськ". Суть-припинення вогню ... потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт", - додав глава держави.

Зеленський нагадав, що "режим припинення вогню діяв на Донбасі сім місяців (Домовленість в ТКГ від 27 липня 2020 року – ред)".

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"Так, були провокації з того боку. Були, звичайно. Були поранення. Але відчуття, що ми йдемо, що ми не втрачаємо людей - воно з'явилося... це про те, що, якщо це працює, значить, можна спробувати йти далі. А що далі? Давайте далі про виведення військ, далі про те, що ми повинні зайти, дуже акуратно, але ми повинні бути на кордоні – це наш кордон. Я розумію, складно", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в статті глави РФ "про історичну єдність росіян і українців".

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме - уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.