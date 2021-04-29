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"Не можна прославляти комуняцькі загони": Дробович посварив Червону Армію

29 квітня 2021, 14:52

Керівник Інституту національної пам'яті публічно заявив - неприпустимо як прославлення військ Ваффен-СС, так і солдатів сталінської Червоної Армії.

Дробович
Антон Дробович / УНІАН

Керівник Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що сталінська Червона армія була нічим іншим, як "комуняцькими загонами". Такий коментар Дробович залишив під своїм постом у соціальній мережі Facebook.

У тексті він засудив марш націоналістів на честь дивізії СС "Галичина", який 28 квітня відбувся в Києві, і назвав неприпустимим прославлення військ Ваффен-СС.

У коментарях одна з користувачок Facebook, Тетяна Швидченко, написала, що очікує такий же пост про РСЧА (Робітничо-Селянська Червона Армія ‒ Главред) на свято 9 травня.

"Якщо хтось влаштує такий марш, то можете навіть не сумніватися. Комуняцькі загони так само неприпустимо глорифікувати (прославляти ‒ Главред) ", ‒ відповів їй керівник Інституту нацпам'яті.

читайте такожБезжальна декомунізація: Дробович розповів, що чекає Батьківщину-матір і пам'ятник Щорсу

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Антон Дробович пояснював українцям - у чому саме полягає проблема особистості Степана Бандери. За його словами, вся проблема в тому, що на сході країни або навіть в центрі не всі його розуміють.
  • До того Дробович заявив - після деокупації від бойовиків "Л/ДНР" Криму і Донбасу на цих територіях буде впроваджено особливий порядок декомунізації.
  • Антон Дробович жорстко критикує "культ перемоги", що склався в Росії. "Найважливішим уроком війни повинен бути не культ перемоги, а вміння цінувати світ, категорично і безкомпромісно захищати його", - розповів він.
СС-Галичина новини України Антон Дробович
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