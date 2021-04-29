"Не можна прославляти комуняцькі загони": Дробович посварив Червону Армію

Керівник Інституту національної пам'яті публічно заявив - неприпустимо як прославлення військ Ваффен-СС, так і солдатів сталінської Червоної Армії.
Керівник Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що сталінська Червона армія була нічим іншим, як "комуняцькими загонами". Такий коментар Дробович залишив під своїм постом у соціальній мережі Facebook.
У тексті він засудив марш націоналістів на честь дивізії СС "Галичина", який 28 квітня відбувся в Києві, і назвав неприпустимим прославлення військ Ваффен-СС.
У коментарях одна з користувачок Facebook, Тетяна Швидченко, написала, що очікує такий же пост про РСЧА (Робітничо-Селянська Червона Армія ‒ Главред) на свято 9 травня.
"Якщо хтось влаштує такий марш, то можете навіть не сумніватися. Комуняцькі загони так само неприпустимо глорифікувати (прославляти ‒ Главред) ", ‒ відповів їй керівник Інституту нацпам'яті.
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