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"Не можна дивитися на мене": у київському ТЦ агресивна жінка розсікла дівчині голову

27 серпня 2021, 16:59

Першу допомогу постраждалій надали очевидці інциденту.

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Жінка ні з того ні з сього накинулася на дівчину / Telegram

Кричущий випадок стався в столиці. Дівчина серед білого дня постраждала в ТЦ. Христина Руденко гуляла по ТЦ Оушен Плаза, але раптово натрапила на вкрай агресивну жінку. В результаті вона отримала відкриті травми і була залита кров'ю.

Як написала Христина в Instagram, вона зупинилася перед заходом на ескалатор. У цей час невідома жінка сильно штовхнула її в спину з фразою: "Ти стоїш або ти йдеш?".

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Все начебто минуло, але спалах агресії стався після того, як дівчина обернулася, щоб подивитися на свого опонента. Потім вона почула фразу: "Що ти дивишся на мене? Сказати мені щось хочеш?".

Христина не змовчала і сказала:"Хочу і дивлюся".

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І тут почалося найжахливіше. Жінка підбігла до дівчини і знову сильно штовхнула її. Більше того, вона налякала свою "жертву" невідомим статусом, мовляв та "не знає з ким зв'язалася і зараз буде від неї тікати".

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Потім вона знову штовхнула Христину, зламала їй парасольку і вдарила залізною палицею від нього. В результаті дівчина отримала поріз на лобі.

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Постраждала викликала поліцію, швидку.

"Мені допомагали люди, коли я вся стікала кров'ю. А завтра чиясь дитина випадково настане їй на ногу, то вона її вб'є? Це неадекватна людина, і їй не можна знаходити в суспільстві", - підкреслила Христина.

Нагадаємо, раніше на Оболоні в Києві копи затримали молодика, який вдарив чоловіка в супермаркеті ножем. Виявилося, що люди стояли в черзі до каси і між ними виник конфлікт, під час якого один з них дістав розкладний ніж і вдарив іншого в живіт. Очевидці викликали швидку. Потерпілого невідкладно госпіталізували до лікарні.

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