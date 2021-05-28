Німецька зброя для України: у Берліні назвали слабкі місця ЗСУ

У ФРН не виключили поставок зброї Україні / УНІАН

Уряд Німеччини має переглянути позицію щодо постачання зброї Україні, заявив депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу Томас Ерндль.

Як підкреслив він в інтерв'ю Der Spiegel, ФРН має зробити внесок у посилення безпеки України, а обороноздатність Києва відіграє важливу роль у стабільності Європи.

"Очевидно, що український флот, наприклад, навряд чи є стійким, а ППО недостатньо оснащена. Росія масово переозброїлася в окупованих районах і нещодавно стояла на українському кордоні з понад 100 тисячами солдатів. Існує різкий дисбаланс у військових силах. Ми не повинні так підводити партнера", - вказав німецький парламентарій.

Він звернув увагу на те, що агресія Росії на Донбасі зростає, тому необхідно переосмислити ситуацію навколо України.

Ерндль також звинуватив Москву в неконструктивному підході з приводу зустрічі в нормандському форматі і закликав зробити внесок у посилення безпеки України.

читайте такожПосол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні

Зброя ФРН для України: