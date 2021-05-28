Німецька зброя для України: у Берліні назвали слабкі місця ЗСУ

Томас Ерндль звернув увагу на те, що агресія Росії на Донбасі зростає.
Уряд Німеччини має переглянути позицію щодо постачання зброї Україні, заявив депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу Томас Ерндль.
Як підкреслив він в інтерв'ю Der Spiegel, ФРН має зробити внесок у посилення безпеки України, а обороноздатність Києва відіграє важливу роль у стабільності Європи.
"Очевидно, що український флот, наприклад, навряд чи є стійким, а ППО недостатньо оснащена. Росія масово переозброїлася в окупованих районах і нещодавно стояла на українському кордоні з понад 100 тисячами солдатів. Існує різкий дисбаланс у військових силах. Ми не повинні так підводити партнера", - вказав німецький парламентарій.
Він звернув увагу на те, що агресія Росії на Донбасі зростає, тому необхідно переосмислити ситуацію навколо України.
Ерндль також звинуватив Москву в неконструктивному підході з приводу зустрічі в нормандському форматі і закликав зробити внесок у посилення безпеки України.
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Зброя ФРН для України:
- Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало про те, що Київ звернувся до Берліну за допомогою.
- Зокрема, Україна просить надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя в разі збройної агресії РФ.