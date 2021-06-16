Неохайно одягнений: в Одесі чоловік наніс сім ножових поранень випадковому перехожому

Знаряддя нападу одесита / НПУ

Одеські поліцейські затримали 31-річного місцевого жителя, який напав на незнайомця з ножем прямо посеред вулиці. Пошуки нападника тривали протягом доби. Про це повідомили на сайті обласного відділення Національної поліції.

"Правопорушник причепився до неохайного зовнішнього вигляду перехожого, дістав ніж і почав бити їм незнайомця. Отримавши сім поранень, потерпілий зумів втекти від нападника на сусідню вулицю і попросити допомоги у перехожих. Люди викликали швидку, а лікарі, госпіталізувавши пораненого городянина, повідомили про подію в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Тепер зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді на вулиці Грушевського чоловік скоїв напад на 36-річну жінку через місце в маршрутці. Він штовхав її і кілька разів. Потерпіла жінка викликала копів. Правоохоронці затримали нападника. Своїх дій чоловік не зміг пояснити.

Додамо, в Одесі на вулиці Новосельського чоловік напав на жінку і побив її після того, як її собака обнюхала коляску з дитиною.