Непогано заробляв: киянина спіймали на торгівлі відео з камер спостереження

Чоловік "працював" з групою постійних клієнтів / auto.ria.com

В Києві співробітник Моторного (транспортного) страхового бюро України торгував відео з камер спостереження. Його помітили в СБУ і тепер чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, торговцю даними інкримінують "несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч.2 ст. 361-2 ККУ) та несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі (ч. 3 ст. 362 УГУ)".

Слідство з'ясувало, що у чоловіка був доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи комплексна система відеоспостереження міста Києва. Так, він вступив у змову з групою осіб і регулярно збував їм інформацію з бази даних Безпечна столиця, отримуючи за це непогану грошову винагороду.

Стало відомо, що він передавав інформацію через Telegram. Зокрема, він інформував своїх клієнтів про переміщення транспортних засобів по столиці та встановлював їх місцезнаходження за державними номерними знаками.

Нагадаємо, поліція Києва викрила двох місцевих мешканок, які протягом декількох років розбещували своїх маленьких дочок. Мати знімали дитяче порно і продавали його. Жінки протягом 3-4 років організовували фото - і відеозйомку своїх дітей 6 і 9 років з метою виготовлення матеріалів, що містять зображення відвертої сексуальної поведінки, які є дитячою порнографією.

За збут дитячого порно через Інтернет невстановленим особам вони отримували до 2 тис.грн прибутку. І це тільки за один ролик.

Додамо, у місті Лубни на Полтавщині дві пенсіонерки організували наркобізнес і поширювали психотропні речовини серед місцевих наркозалежних людей. В ході обшуків правоохоронці вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони та грошові кошти. В одному з банків був відкритий рахунок на суму близько 660 тисяч гривень. Фігурантки злочину-73-річна пенсіонерка та її 72-річна спільниця. Їм загрожує до 12 років в'язниці.