Негода вже на Одещині: регіон засипало градом

В Одесі випав великий град / скріншот

Погода в Україні продовжує дивувати. Частина території країни спіткала сильна спека і посуха, яка знищує врожаї, а деякі регіони в прямому сенсі слова заливає дощами. Після Києва, зливи попрямували в Одеську область. Зокрема, у вівторок, 20 липня, там пройшов сильний дощ з градом, розміром з горіх.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса Інфо", погода погіршилася миттєво. Спеку і сонце змінили поривчастий вітер і огрядне небо. Дощ різко почав заливати вулиці села Градениці Біляївського району, а потім на землю почав падати величезний град.

Люди стурбовані долею врожаю, який розгромили опади. Крім цього, град побив вікна.

Більш того, на сьогодні і завтра, 21 липня, синоптики дають невтішні прогнози. Очікується гроза, причому вже по всій Одещині. А також оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, сильна спека спіткала Херсонську область, де середні показники температури перевищують стандартні показники.

Температура вдень досягає + 45 градусів. У зв'язку з цим, у людей значно погіршилося самопочуття.

Крім цього, жителі Херсонщини стурбовані долею врожаю. Всі насадження просто "горять". Через це садівники вже кинулися достроково збирати урожай.