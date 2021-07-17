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Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря

17 липня 2021, 21:13

Сьогодні Києвом пронісся ураган.

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У Києві негода / скріншот

У суботу, ввечері 17 липня, столицю України спіткала негода. Сильну зливу і ураган доповнила пилова буря. Зокрема, на правому березі Києва пройшов потужний дощ, а лівий накрило піском.

У Мережі з'явилися відео пилової бурі на станції метро Лісова. Пил піднявся вздовж Броварського проспекту. Шквальні вітер тріпав парасольками на ринку біля станції метро.

Кияни радіють, що пиловий вихор не підняв у повітря елементи металевої огорожі біля будівництва неподалік від метро.

Люди поспішили сховатися в підземку.

А ось на Троєщині склалася зовсім інша ситуація. У цьому районі столиці пройшли зливи. В результаті, вулиці і квартали затоплені сильними потоками води. У деяких місцях вже почалися підтоплення на дорогах.

Сильний вітер повалив дерева. Біля станції метро Олімпійська затопило пішохідний перехід - люди йдуть по воді.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попереджали киян про негоду. Завтра, 18 липня, грозові дощі перейдуть на західну частину країни.

Рятувальники нагадали низку правил, яких важливо дотримуватися під час шквалів та гроз:

  • щільно закрийте вікна в приміщенні, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і не паркуйте поруч з ними автотранспорт;під час грози вимкніть електроприлади (вони притягують розряд), вимкніть телевізор від антени, не користуйтеся мобільним телефоном;
  • на відкритих ділянках слід спуститися якомога нижче, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в поглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе)в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
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