Негода в Україні: в Одесі та Києві затопила злива, в Миколаєві випав град

Дощова і прохолодна погода триватиме в країні до п'ятниці.
У четвер, 26 серпня, деякі регіони України спіткала негода. Похолодання прийшло на всю територію країни. А ось Одесу до того ж залило потужним дощем. Також від зливи постраждав Київ, який опинився в заторах, а по Миколаєву пронісся шквальний вітер з градом.
Як йдеться в сюжеті ТСН, курортна столиця України Одеса зазнала нетривалу - всього лише пів годинну, але потужну зливу. Найбільше постраждав південь міста і промисловий ринок "Сьомий кілометр". Стоянки так затопили, що в результаті не всі авто змогли завестися.
У центрі Одеси був підтоплений супермаркет і залитий під'їзд житлового будинку. Комунальникам довелося відкачувати воду і чистити стоки.
На Миколаєвщині до грози і зливи додалися шквальний вітер і град. Водії зупинялися прямо під час руху.
Дощ у Києві спровокував 5-ти бальні затори.
Нагадаємо, на четвер, 26 серпня, синоптик оголосив штормове попередження в ряді регіонів. Прогнозувалася дощова погода з грозами, градом і шквалами вітру до 20 м/с.
Погода в Україні - про що раніше писав Главред:
- У вересні 2021 року в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що також в межах кліматичної норми.
- Народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, яку погоду варто очікувати восени. За його словами, осінь 2021 буде дощовою і холодною.
- Погода в Україні взимку 2021-2022, прогнозує Горбань. За його словами, буде і відлига, і потепління. Однак, за його прогнозом, нас чекають крижані дощі, сильні морози і можливі навіть снігові бурани.