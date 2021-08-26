Негода в Україні: в Одесі та Києві затопила злива, в Миколаєві випав град

Автомобілі через дощ зупинялися під час руху / Скріншот

У четвер, 26 серпня, деякі регіони України спіткала негода. Похолодання прийшло на всю територію країни. А ось Одесу до того ж залило потужним дощем. Також від зливи постраждав Київ, який опинився в заторах, а по Миколаєву пронісся шквальний вітер з градом.

Як йдеться в сюжеті ТСН, курортна столиця України Одеса зазнала нетривалу - всього лише пів годинну, але потужну зливу. Найбільше постраждав південь міста і промисловий ринок "Сьомий кілометр". Стоянки так затопили, що в результаті не всі авто змогли завестися.

У центрі Одеси був підтоплений супермаркет і залитий під'їзд житлового будинку. Комунальникам довелося відкачувати воду і чистити стоки.

На Миколаєвщині до грози і зливи додалися шквальний вітер і град. Водії зупинялися прямо під час руху.

Дощ у Києві спровокував 5-ти бальні затори.

Нагадаємо, на четвер, 26 серпня, синоптик оголосив штормове попередження в ряді регіонів. Прогнозувалася дощова погода з грозами, градом і шквалами вітру до 20 м/с.

Погода в Україні - про що раніше писав Главред: