Негода в Україні: жертвами стихії стали двоє людей, травмовано - семеро

В Україні вирувала негода / Фото facebook.com/DSNSODE

Погода в Україні 21 липня була складною. Внаслідок падіння дерев загинули дві людини, ще семеро - госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, за минулу добу було пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Зокрема, вчора в місті Дружківка та місті Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев одна людина загинула, семеро - потрапили до лікарень.

Крім того, ще одна людина загинула в результаті падіння конструкцій даху в селі Мусіївка Міловського району Луганської області.

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Як повідомляв Главред, внаслідок нічної зливи в Одесі випав 31 мм опадів, затоплено вулиці в центрі та інших районах міста. Всього підтопило понад 20 об'єктів, зокрема підвали багатоповерхівок, будинки та подвір'я. Негода повалила 28 дерев.

Рятувальники евакуювали 11 осіб. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

Зараз частково обмежено рух на житловому масиві Селище Котовського в Суворовському районі Одеси. Виїхати звідти можна лише через Об'їзну дорогу.

Через підтоплення тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 та тролейбусного маршруту №12. Тролейбусний маршрут №8 функціонує до вулиці Хімічна.