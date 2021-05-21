Невизнання анексії РФ: у Криму влаштували істерику після жорсткого рішення США

Федеральним відомствам США заборонять визнавати анексований Крим територією РФ.
Комітет з міжнародних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроект, що забороняє федеральним міністерствам і агентствам визнавати анексований Крим російською територією.
В ході слухань, що транслювалися на YouTube-каналі комітету, ініціатива була підтримана одноголосно.
Документ передбачає, що жодне федеральне міністерство або відомство США не може робити будь-яких дій або надавати підтримку, Що означає "визнання суверенітету Росії над Кримом, його повітряним простором або його територіальними водами".
Зазначимо, що ініціативу вніс член Палати представників демократ Джеррі Коннолі.
У Криму представники окупаційної влади вже відреагували на рішення Конгресу США.
Про загрозу невизнанням суверенітету США над Аляскою заявив "перший віце-спікер парламенту Криму" Юхим Фікс, повідомляє РІА Новості.
За його словами, жителям півострова байдужий законопроект Конгресу США про невизнання захоплення Криму Росією.
Фікс зазначив, що в Криму з таким же успіхом можуть прийняти документ про невизнання суверенітету США над Аляскою і поширити його по світу.
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Раніше Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж у Чорнобилі.
За словами президента, повернення тимчасово окупованих територій є одним з найскладніших питань.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".