"Нещасні провели всю ніч у холодному лісі": на Закарпатті рятувальники відшукали заблукалих дітей

На Закарпатті рятувальники відшукали заблукалих дітей / ДСНС України

У Закарпатській області рятувальники після ночі пошуків зуміли відшукати групу з чотирьох дітей, які заблукали в лісі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, четверо дітей зникли 18 липня нинішнього року під час прогулянки лісом у селищі порошкове Ужгородського району. Діти пішли в ліс збирати ягоди і гриби. Однак в якийсь момент втратили орієнтир і тому не змогли самостійно вибратися з полону дерев.

Неповнолітніх шукали співробітники Національної поліції, рятувальники, Нацгвардія, волонтери та місцеві жителі. Крім того, місцевість допомагали "прочісувати" службові собаки, а в небі над лісом майоріли коптери.

"Станом на 09:15 співробітники ДСНС знайшли заблукалих дітей, транспортували їх в населений пункт і передали представникам поліції", — підкреслили рятувальники.читайте такожУ Києві загубився хлопчик, за яким доглядав батько, а провину "повісили" на матір

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, шестирічного Олексія Стефанціва з міста Коломия, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Після декількох днів пошуків, дитину вдалося відшукати - цілого і неушкодженого.