Немає грошей: запуск метро на Виноградар знову перенесли, названа нова дата

Ескіз станції метро" Мостицька " / УНІАН

Запуск метро на Виноградар знову відкладається. Вся річ у тім, що генпідрядник подав позов до суду на КП "Київський метрополітен" з вимогою перенести обумовлені терміни добудови нових станцій на травень 2023 року.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену у 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити роботи – не вистачає фінансування. Таким чином, для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод, йдеться у матеріалах Господарського суду м. Києва.

Текст постанови

Нагадаємо, у липні 2018 року Київська міська державна адміністрація затвердила проєкт будівництва ділянки метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Перша черга має з'єднати станцію "Сирець" з новоствореною станцією "Проспект Правди", крім того, передбачається звести станцію "Мостицька" і зробити вилкове відгалуження до станції "Виноградар".

14 червня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.

Що відбувається з гілкою метро на Троєщину

У березні 2021 року повідомлялося, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту.

Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично покладено. До 2024-го планується запуск першої ділянки метро.