Немає газу для лікарень та шкіл: мер одного з міст заявив про надзвичайну ситуацію

В Івано-Франківську склалася надзвичайна ситуація / УНІАН

Влада Івано-Франківська оголосила про надзвичайну ситуацію. Все через відсутність постачання газу для бюджетних установ міста для початку опалювального сезону.

Зокрема, ідеться про заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади. Міський голова Руслан Марцінків запевняє, що заклади охорони здоров'я не мають опалення. Там +18...+ 19 градусів тепла.

"Тобто знову маємо проблеми з входженням в опалювальний період… Навіть підписавши меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути за нормами права та відповідно до документів, домовленостей", – повідомив мер міста у Facebook.

За словами чиновника, на початку року була домовленість про ціни на газ на рівні 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить по 30. Відтак потрібно ще 500 тисяч гривень для міського бюджету. Щоправда, за словами Марцінківа, річ навіть не у матеріальних збитках для громади, а в комфорті людей.

Також, за його словами, у зв'язку з проблемою вже пройшло засідання комісії з ТЕБ та НС. І такі засідання проходять по всій Україні.

фейсбук Руслана Марцінківа

Опалювальний сезон в Україні: тарифи на тепло обіцяють не підвищувати

Як повідомляв Главед, місцева влада не підвищуватиме тарифи на гарячу воду та опалення під час цього опалювального сезону. Цієї домовленості досягнули Кабмін, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України.

У документі також зафіксована домовленість про те, що поставки газу будуть "безперебійними". Аби теплокомуненерго під час опалювального сезону працювали як слід, передбачено фінансову підтримку місцевих громад.