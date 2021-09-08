Немає маски - спробуй збройового мастила: у Дніпрі в чоловіка вистрілили прямо в супермаркеті

Пістолет марки "Флобер" / Інформатор

У вівторок, 7 вересня, на вулиці Тверська у місті Дніпро в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Про це повідомляє Інформатор. Інцидент стався близько 20: 30.

Один чоловік зробив зауваження іншому за відсутність захисної медичної маски на обличчі (яку належить носити в рамках адаптивного карантину). Далі - перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрілив у другого з пістолета марки "Флобер".

За інформацією з власних джерел журналістів, потерпілий отримав рану в районі правого ока. Стрільцем виявився 43 річний місцевий житель. Крім пістолета марки "Флобер", при собі у нього був газовий балончик і електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.

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Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області, в місті Першотравенськ, невідомі зловмисники розстріляли чотирьох хлопців, які відпочивали в ресторані.

При цьому зловмисники стріляли прямо під камерами відеоспостереження.

Крім того, уточнюється, що відразу після стрілянини нападники зникли з місця інциденту. Постраждалі отримали серйозні поранення, а один з них впав у кому.

Пізніше, 28 лютого 2021 року в Дніпрі сталася стрілянина в кафе по вулиці високовольтній, після чого поліція відкрила кримінальне провадження. Невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні розважального закладу, здійснили кілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі пошкодили машину, яка була припаркована біля закладу.