"Немає сенсу дивитися в бінокль": Зеленський закликав НАТО вирішити питання членства України в НАТО

Україна з часом вступить до НАТО, вважає Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України до НАТО потрібно вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх лавах.

Як сказав Зеленський в інтерв'ю сайту Axios, на кону - безпека України.

"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас серед своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, Зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - зазначив президент.

Він додав, що, на його думку, Україна з часом вступить в НАТО.

"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в осяжному майбутньому", — вважає Зеленський.

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