"Немає сенсу дивитися в бінокль": Зеленський закликав НАТО вирішити питання членства України в НАТО

Володимир Зеленський заявив, що на кону незалежність України. І саме зараз країна потребує допомоги, тому рішення потрібно ухвалювати негайно.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України до НАТО потрібно вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх лавах.
Як сказав Зеленський в інтерв'ю сайту Axios, на кону - безпека України.
"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас серед своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, Зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - зазначив президент.
Він додав, що, на його думку, Україна з часом вступить в НАТО.
"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в осяжному майбутньому", — вважає Зеленський.
Питання ПДЧ в НАТО для України
- Польський президент Анджей Дуда 3 травня заявив, що на саміті НАТО в червні держави мають намір обговорити "дорожню карту" для України в Північноатлантичний альянс. Щоб українська держава приєдналася до колективного блоку безпеки Заходу, Київ повинен виконати низку вимог.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію про те, що Україна не візьме участь у саміті НАТО, що запланований на 14 червня. Однак, за словами чиновника, Києву дали гарантії, згідно з якими держави обговорять питання надання плану дій щодо членства в НАТО для Києва.
- Пізніше в НАТО заявили, що Альянс в питанні надання Україні ПДЧ керується рішенням Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким Україна та Грузія приєднаються до блоку безпеки тоді, коли прийде потрібний час.
- 4 червня на засіданні РНБО у таємному режимі було розглянуто заходи, спрямовані на поглиблення інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.