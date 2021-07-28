"Ні стереотипам": в одній з київських квартир помітили прикрашену новорічну ялинку

У Києві помітили новорічну ялинку / Facebook

Жителі Оболонського району Києва помітили у вікні однієї з квартир новорічну ялинку. І все б нічого – святкове дерево, красиві прикраси, однак людей здивувало, що красуня стоїть вбрана посеред літа.

"Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально", – написав автор публікації в групі "життя Оболонського району та Мінського масиву" в Facebook.

На знімку добре видно, що у вікні на Оболоні щосили виблискує вогнями новорічна ялинка. У коментарях кияни з гумором відреагували на побачене. "Які сильні люди", " красені. Ні стереотипам", "Апартаменти Санти", "У багатих свої примхи", – пишуть користувачі в мережі.

Дописувачі припускають, що, можливо, власники ялинки сповідують юдаїзм. Відтак, для них новий рік (Рош га-Шана) цьогоріч припаде на 6-8 вересня. Водночас, ймовірно, що власники ялинки таки вирішили, що двічі на рік розкладати та складати деревце – незручно, тому краще хай собі стоїть.

На Оболоні хто досі не розібрав ялинку / facebook.com/minskiymassiv

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