Немає живого місця: маленьку дівчинку нещадно побила мати на Дніпропетровщині

Маленьку дівчинку побила мати на Дніпропетровщині / ТСН

Дикий випадок стався в Дніпропетровській області - там 3-річну дівчинку до напівсмерті побили вдома. Зараз її рятують у лікарні.

Дитину до медустанови доставили у важкому стані, вже з судомами і паралізованими кінцівками. Крім численних гематом та ударів, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і перелом ключиці. У лікарні дитині довелося провести екстрену трепанацію черепа, повідомляє ТСН.

Відомо, що швидку додому викликала мати. З батьком дитини вона разом не живе, поліції спочатку розповіла, що той нібито викрав дитину і побив її. Потім горе-мати цю розповідь сама ж спростувала. Протягом декількох днів жінка кілька разів змінювала свідчення, тому в поліції підозрюють: дівчинку побила саме вона.

"У рамках відкритого кримінального провадження ми допитали матір і біологічного батька дитини, який не проживає разом з дитиною. Наразі тривають слідчі дії. Мати 1995 року народження раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, батько - теж", - сказала прессекретарка Нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

читайте такожПід Одесою горе-батьки закатували своїх дітей:малятко померло, а інша дитина відстала у розвиткуРаніше повідомлялося, в Дніпропетровській області - в селі Шульгівка мати жорстоко побила свою 3-річну доньку. Після рукоприкладства матері дівчинку з множинними травмами госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, інцидент стався 10 червня. Медики діагностували у дівчинки закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму тіла, множинні забої і гематоми тулуба рук і ніг.