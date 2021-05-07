Нетаньяху розповів Путіну про переговори Ізраїлю з Україною

Прем'єр-міністр Ізраїлю провів телефонну розмову з президентом РФ.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним розповів про переговори з Україною.
Нетаньяху розповів про контакти Єрусалиму з Києвом під час телефонної розмови з господарем Кремля, повідомляє прес-служба президента РФ.
"Біньямін Нетаньяху поінформував про контакти ізраїльської сторони з представниками Києва", - сказано в повідомленні.
Як відомо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про те, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією.
Він підкреслив, що у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.
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Раніше повідомлялося про те, що в Ізраїлі могла відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.
Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.