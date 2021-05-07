Нетаньяху розповів Путіну про переговори Ізраїлю з Україною

Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху / president.gov.ua

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним розповів про переговори з Україною.

Нетаньяху розповів про контакти Єрусалиму з Києвом під час телефонної розмови з господарем Кремля, повідомляє прес-служба президента РФ.

"Біньямін Нетаньяху поінформував про контакти ізраїльської сторони з представниками Києва", - сказано в повідомленні.

Як відомо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про те, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником на переговорах з Росією.

Він підкреслив, що у Нетаньяху хороші відносини і з президентом України Володимиром Зеленським, і з його російським колегою Володимиром Путіним.

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Раніше повідомлялося про те, що в Ізраїлі могла відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним.

Переговори Зеленського з Путіним: