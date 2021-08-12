Неймовірні гроші: українці заборгували за "комуналку" понад 66 мільярдів

Українці заборгували за "комуналку" понад 66 мільярдів / УНІАН

Українець заборгували за житлово-комунальні послуги понад 66 мільярдів гривень. Про це розповіли в програмі Сніданок з 1+1.

Найбільше українці винні за постачання природного газу - близько 25 мільярдів гривень. За тепло і воду — понад 21 мільярд гривень.

За централізоване водопостачання та водовідведення українці винні понад 6 мільярдів гривень. За розподіл електроенергії заборгували 7 мільярдів гривень. До слова, станом на кінець травня борг сягав 68, 9 мільярдів гривень.

Як раніше повідомлялося, українцям не вистачає нинішнього рівня заробітної плати, щоб покривати свої потреби. Таку думку висловив керівник Ради Нацбанку України Богдан Данилишин. За його словами, люди вже активно використовують власні заощадження. Причина - постійне зростання цін, а також рівень інфляції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 листопада 2020 року з проектів Державної комісії, яка регулює тарифи у сфері енергетики і комунальних послуг в країні (НКРЕКП) стало відомо, що з 1 січня 2021 року в Україні подорожчають тарифи на газ.

У Нафтогазі, у свою чергу, заявляли, що підвищення не торкнеться тих громадян, які раніше уклали з постачальниками річні тарифи на постачання палива.

Кабінет Міністрів України 28 грудня ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення, згідно з яким українці платили 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Вже з 1 січня 2021 року ціна для побутових споживачів зафіксована на рівні 1,68 грн/кВт-год.