"Неймовірний рагулізм": у Львівській області стався скандал через пам'ятник Богдану Хмельницькому

Волонтери ГО Твори Добро розмістили свій логотип на оновленому пам'ятник Богдану Хмельницькому / facebook.com/dmbyh

У селі Кунин Львівської області волонтери відреставрували пам'ятник Богдану Хмельницькому. Після ремонту монумент змінився до невпізнання, а волонтери, які організували оновлення пам'ятника, помістили на нього назву своєї громадської організації. У Мережі неоднозначно відреагували на реставрацію монумента.

Добросинсько-Магерівська сільська рада на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила про те, що пам'ятник Богдану Хмельницькому у Кунині Львівської області відновлено волонтерами. Історичному діячеві розфарбували одяг, обличчя і руки, а на постамент помістили логотип своєї громадської організації.

Як виглядає пам'ятник після реставрації

Пам'ятник до оновлення

У соціальних мережах обурилися оновленням пам'ятника. Одні пишуть, що така реставрація не має нічого спільного з мистецтвом. На думку інших – треба подякувати волонтерам за виконану роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська міська рада підтримала проект рішення, згідно з яким місцева влада має намір демонтувати пам'ятник дружби Києва і Москви, який встановлено у сквері на вулиці Маршала Якубовського. Рішення обумовлене тим, що Росія і Україна після окупації російською державою Криму і Донбасу фактично перебувають у стані війни.