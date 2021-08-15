Неможливо купатися: екологи пояснили причини надзвичайного забруднення Південного Бугу

Південний Буг цвіте / соцмережі

Головна водна артерія Вінниці та всієї області - річка Південний Буг наприкінці поточного літа стала справжньою напастю для місцевого населення. Водойма почала цвісти і через це в місті з'явився вкрай неприємний запах.

Як пише 24 канал, місцеві жителі, які звикли відпочивати біля річки, скаржаться на те, що в ній не тільки неможливо купатися, а й пройти повз. Більше того, цю ж воду городяни використовують як питну, але останнім часом побоюються готувати їжу з неї.

"У водоканалі завжди кажуть, що у них вода відмінної якості і проблем ніяких немає, але запах жахливий", - стверджують вінничани.

Тим часом, екологи визнають, що 10 років тому про те, що станеться з Південним Бугом зараз ніхто не міг і подумати. Вода застоюється в річці через скидання в неї поліфосфатів і відсутність течії. Ситуацію ускладнила ще й спека.

"Створюються сприятливі умови для цвітіння, зменшується у воді кисень - і ми бачимо результат. Цвітіння водоростей - це певний індикатор, показник, який свідчить про те, що з водою великі проблеми", - розповів еколог Едуард Кавун.

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Також причиною неприємного запаху річки є скидання нечистот в річку, який здійснюють кілька підприємств.

"Основний забруднювач - Вінницяоблканал, є великий користувач Ладижинська ТЕС, також Вінницька птахофабрика, які беруть багато води і скидають забруднювальні речовини", - стверджує начальник Держекоінспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий.

І, звичайно ж, самі відпочивальники забруднюють Буг, скидаючи в нього сміття.

У міськраді розповіли, що місцева влада 3 рік поспіль чистить Південний Буг земснарядом, який піднімає мул з землі.

Однак, додають, що це не виправить ситуацію, якщо річку просто не перестануть забруднювати нечистотами і хімречовинами.

Нагадаємо, у Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.

Також раніше у Бердянську Запорізької області, який є одним з найпопулярніших морських курортів України, в останні тижні значно погіршилася якість води в Азовському морі в місцях відпочинку за бактеріологічними показниками. У місті виявлено високу концентрацію збудників інфекційних захворювань