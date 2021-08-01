Неможливо купатися: курортний Бердянськ терпить нову навалу

Узбережжя Бердянська тоне у водоростях / соцмережі

На узбережжі Азовського моря в Бердянську дещо зменшилася кількість медуз. Однак відпочивальники раділи недовго, адже незабаром з'явилася нова проблема - на берег почало виносити тонни водоростей.

Як пише pro.berdiansk.biz, морські водорості прибило до берега течією через змінений напрямок вітру. Зокрема, вітер почав дути з півдня.

Відпочивальники стверджують, що море більш-менш чисте тільки на відстані від 10 до 15 метрів від берега. Проте дістатися до чистої води дуже складно через масову кількість зелених водоростей, в яких плутаються ноги.

Підприємці розчищають пляжі. Для цього вони використовують навіть бульдозери. Але морської трави настільки багато, що її доводиться вивозити вантажівками.

А ось міська влада, як стверджують місцеві торговці, проблеми в цьому не бачить і, відповідно, зусиль до вирішення ситуації не докладає.

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"За свій рахунок ми найняли техніку для прибирання пляжу - це тонни морської трави. Хотілося б, щоб міська влада допомогла з вивезенням такого обсягу, бо закопувати або викидати назад в море буде величезною дурістю", - розповів підприємець Олексій Алексєєнко.

Морські водорості - небезпечно чи ні:

Експерти стверджують, що зелені водорості абсолютно нешкідливі. Їх навіть використовують в лікувальних цілях. Але оскільки вони заважають морському туризму, то їх доводиться прибирати, так би мовити, вручну. Іншого способу позбутися від морської трави, як і від медуз, немає.

Нагадаємо, раніше курорт у Бердянську фахівці назвали небезпечним для здоров'я через погіршення якості води в Азовському морі в місцях відпочинку за бактеріологічними показниками.