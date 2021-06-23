Нема чого битися - не треба одружуватися: в Україні катастрофічно впала кількість шлюбів

В Україні катастрофічно впала кількість шлюбів / УНІАН

Інститут шлюбу переживає в Україні серйозну кризу – з моменту розпаду СРСР кількість одружень в країні скоротилася приблизно в три рази. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Основною причиною падіння кількості шлюбів минулого року експерти називають пандемії. А в цілому українці перестали цінувати штампи в паспорті і довго не вибирають собі пару для подружнього життя.

Тепер замість традиційного Союзу співвітчизники вважають за краще цивільний шлюб з роздільним проживанням, полігамію (відносини відразу з декількома партнерами) або просто холосте життя.

За даними Держстату, якщо в 1991 році в шлюб вступили півмільйона пар, то в 2020 році цей показник склав 168 тисяч. А пандемія COVID − 19 тільки загострила спад – кількість шлюбів скоротилася на 20%.

І навіть за умови, що за 30 років населення країни істотно скоротилося, тенденцію це не змінює – тяга до шлюбу українців зменшилася в два з половиною рази: в 1991 році на тисячу жителів припадало 9,5 весіль, а в 2020 році — тільки чотири.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося була опублікована статистика Мін'юсту з приводу того, що під час коронавірусного карантину в 2020 році різко зменшилася кількість шлюбів.

"Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 - 107 069", - йдеться в повідомленні.