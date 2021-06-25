Ніщо не віщувало: в Ужгороді на терасу кафе звалилася величезна гілка

Найбільш постраждала одна з відвідувачок закладу / Facebook

В одному з ресторанів Ужгорода вночі 24 червня сталася НП. Величезна гілка зі старого дерева впала прямо на терасу. Є постраждалі.

Фото з інциденту в мережі виклав очевидець.

"Падіння гілки на набережній Незалежності прямо на терасу", - написав Микола Пастухов у Facebook.

НП сталася о 22: 40. На кадрах з камер відеоспостереження видно, що люди відпочивають на відкритій терасі і раптово на них звалюється велика гілка з дерева, яке росте поруч.

При цьому, ні вітру, ні іншої негоди в цей день в місті не було.

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У коментарях до посту користувачі пишуть, що їм "шкода господарів закладу". Також зазначено, що гілка впала з ясена Масарика.

Гілка впала прямо на столики, за якими сиділи відвідувачі ресторану. Серед постраждалих - одна дівчина зі рваною раною ноги і забоями ребер. Інші клієнти відбулися забоями і переляком.

Напомним, 13 червня 2021 року в Полтаві, близько 15.00, здійнявся сильный вітер и почалася злива.Під час негоди по вулиці Соборності, будинок №46 впало дерево - ледь не вбивши компанію з п'яти чоловік. Запис інциденту був опублікований на YouTube.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілки зачепили фасад будинку і майже повністю накрили літній майданчик кондитерського кафе Танін Торт.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика в приміщення перейшла компанія з п'яти чоловік. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Додамо, раніше у Львові дерево впало на восьмирічного хлопчика, який приїхав на канікули до бабусі. Дитина перебуває в реанімації. У нього перелом черепа, струс мозку і травма ноги.