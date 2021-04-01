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Ніцой "наїхала" на Авакова через слова про російську: з'явилася реакція Мережі

1 квітня 2021, 22:09

Письменниця розкритикувала висловлювання очільника МВС, і деякі інтернет-користувачі її підтримали.

Ніцой обізвала главу МВС через висловлювання про російську мову
Лариса Ніцой обізвала Арсена Авакова через висловлювання про російську мову / УНІАН

Українська письменниця та активістка Лариса Ніцой "наїхала" на главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова через висловлювання про російську мову.

Літератор на своїй сторінці у Facebook назвала чиновника клоуном та "мєнтом".

Ніцой обурило те, що Аваков назвав російську мову, яку використовують в Україні, "українською російською".

"…виявляється, в Україні є українська "російська мова", а в Росії є російська "російська мова". От що буває, коли "мєнт" вирішив, що він мовознавець", – поділилася думкою Ніцой.

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На "наїзд" письменниці на міністра відреагувало не мало інтернет-користувачів. Пост Ніцой зібрав сотні різних позначок, його прокоментували з десятків акаунтів.

"Все покрали московити! Ще залишилося вкрасти назву – українці...", – поділилася думкою Людмила Маркевич.

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"Він нормально не володіє жодною мовою", – вважає Людмила Гуменюк.

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"Яке воно убоге!" – стверджує Олько Возний.

Деякі юзери заступилися за Авакова.

"Він не мент", – написала Лілія Лілія.

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Що Арсен Аваков говорив про російську мову – головні факти

  • Арсен Аваков під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону сказав, що російська мова – це не власність Російської Федерації. За словами глави МВС, російська мовна культура значною мірою належать українцям.
  • Пізніше міністр розвинув тему – написав у соцмережі, що в Україні необхідно вітати розвиток "нашої" російської мови, яку використовують для спілкування мільйони українців, і дозволяти їй безперешкодно розвиватися.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Після агресії Київ вирішив максимально дистанціюватися від Москви. Деякі активісти й чиновники називали російську мовою агресора та закликали використовувати лише українську.

Арсен Аваков Лариса Ніцой
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