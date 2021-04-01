Ніцой "наїхала" на Авакова через слова про російську: з'явилася реакція Мережі

Письменниця розкритикувала висловлювання очільника МВС, і деякі інтернет-користувачі її підтримали.
Українська письменниця та активістка Лариса Ніцой "наїхала" на главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова через висловлювання про російську мову.
Літератор на своїй сторінці у Facebook назвала чиновника клоуном та "мєнтом".
Ніцой обурило те, що Аваков назвав російську мову, яку використовують в Україні, "українською російською".
"…виявляється, в Україні є українська "російська мова", а в Росії є російська "російська мова". От що буває, коли "мєнт" вирішив, що він мовознавець", – поділилася думкою Ніцой.
На "наїзд" письменниці на міністра відреагувало не мало інтернет-користувачів. Пост Ніцой зібрав сотні різних позначок, його прокоментували з десятків акаунтів.
"Все покрали московити! Ще залишилося вкрасти назву – українці...", – поділилася думкою Людмила Маркевич.
"Він нормально не володіє жодною мовою", – вважає Людмила Гуменюк.
"Яке воно убоге!" – стверджує Олько Возний.
Деякі юзери заступилися за Авакова.
"Він не мент", – написала Лілія Лілія.
Що Арсен Аваков говорив про російську мову – головні факти
- Арсен Аваков під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону сказав, що російська мова – це не власність Російської Федерації. За словами глави МВС, російська мовна культура значною мірою належать українцям.
- Пізніше міністр розвинув тему – написав у соцмережі, що в Україні необхідно вітати розвиток "нашої" російської мови, яку використовують для спілкування мільйони українців, і дозволяти їй безперешкодно розвиватися.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Після агресії Київ вирішив максимально дистанціюватися від Москви. Деякі активісти й чиновники називали російську мовою агресора та закликали використовувати лише українську.