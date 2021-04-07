Ніцой пояснила, чим загрожує заява Мендель про "українську російську мову"

Лариса Ніцой / УНІАН

Українські чиновники, які озвучують будь-які фрази з приводу розвитку в країні російської мови, підіграють Росії та стають частиною гібридної війни Володимира Путіна проти України.

Таку думку Главреду висловила письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой, коментуючи нещодавню заяву прессекретарки президента Юлії Мендель.

"В цілому, ці висловлювання цілком можна вважати наступом на українську мову. Тим більше, що депутати постійно педалюють питання або скасування штрафів, або їхньої відстрочки для тих, хто спілкується російською", - вважає Ніцой.

За її словами, штрафи - це механізм, за допомогою якого захищають україномовних українців від дискримінації та зневажливого ставлення до державної мови.

"Тому що тепер, перш ніж назвати українську мову "яловичою", агресивні російськомовні україножери кілька разів подумають перш ніж це сказати, тому що за це буде штраф", - зазначила письменниця.

"Мені потрібно, щоб українців в Україні не дискримінували. Але влада, очевидно, так не вважає і думає, що українець повинен бути приниженим", - резюмувала вона.

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