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Ніцой пояснила, чим загрожує заява Мендель про "українську російську мову"

7 квітня 2021, 01:21

Володимир Путін просуває російську мову скрізь, і особливо в Україні. Вона є частиною гібридної війни.

Лариса Ніцой
Лариса Ніцой / УНІАН

Українські чиновники, які озвучують будь-які фрази з приводу розвитку в країні російської мови, підіграють Росії та стають частиною гібридної війни Володимира Путіна проти України.

Таку думку Главреду висловила письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой, коментуючи нещодавню заяву прессекретарки президента Юлії Мендель.

"В цілому, ці висловлювання цілком можна вважати наступом на українську мову. Тим більше, що депутати постійно педалюють питання або скасування штрафів, або їхньої відстрочки для тих, хто спілкується російською", - вважає Ніцой.

За її словами, штрафи - це механізм, за допомогою якого захищають україномовних українців від дискримінації та зневажливого ставлення до державної мови.

"Тому що тепер, перш ніж назвати українську мову "яловичою", агресивні російськомовні україножери кілька разів подумають перш ніж це сказати, тому що за це буде штраф", - зазначила письменниця.

"Мені потрібно, щоб українців в Україні не дискримінували. Але влада, очевидно, так не вважає і думає, що українець повинен бути приниженим", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

  • 4 квітня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська мова" також є частиною культурного розмаїття України.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що заяви Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави.
  • Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні потрібно вітати розвиток російської мови, якою спілкуються мільйони громадян, і дозволяти їй вільно розвиватися.
українська мова російська мова Лариса Ніцой новини України Юлія Мендель
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