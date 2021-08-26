Ніцой зізналася, чи має Україна претендувати на російські землі

Ніцой розповіла, чи може Україна претендувати на землі Росії / УНІАН

Письменниця Лариса Ніцой під час чату на Главреді розповіла, чи має Україна претендувати на російські історичні землі - Кубань та Воронежчину.

За словами письменниці, в майбутньому нашій країні варто підняти це питання.

"В майбутньому – так, варто. Все залежатиме від нашої сили. Коли ми станемо сильною країною, всі, хто до нас із мечем прийде, від меча загине. В Європі послухають і скажуть: "О, це вони захочуть і в Угорщини відібрати назад свої землі, і у Румунії, і у Польщі". Але європейські кордони ми поки що не чіпаємо. Є світовий поділ і визначення кордонів – і ми цього будемо дотримуватися. Поки що нам би підняти ті території, які зараз у нас є, а з Кубанню і Воронежчиною потім подивимось. Було б непогано...", - зазначила Лариса Ніцой.

Також нагадаємо, що Лариса Ніцой розповіла, чи вирішаться проблеми з Росією після відходу від влади нинішнього президента Володимира Путіна, або росіяни будуть прагнути зберегти цей фундамент.

"Я задавалася питанням, невже спецслужби світу не можуть прибрати цього монстра, Невже у нього така потужна охорона, а московські спецслужби такі сильні, що не можна дістатися до того карлика і знищити його", - сказала Лариса Ніцой.