Ніцой розповіла, навіщо і для кого Путін написав статтю про Україну

РФ і далі боротиметься за свою присутність в Україні, вважає Лариса Ніцой / УНІАН

Письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой вважає, що стаття президента Росії про Україну - це черговий "фас" Путіна для своїх, а для нашої країни – сигнал про те, що "Московія нас нікуди не відпустить і далі буде боротися за свою присутність в Україні". Таку думку вона озвучила під час чату на Главреді.

За словами Ніцой, "найперша" форма присутності Росії в Україні – це російська мова.

"Тож, Росія боротиметься до кінця: допоки в Україні є російська мова, тут є й Росія. Саме тому росіяни зі своєю мовою намагаються залізти в будь-яку шпарину нашого простору. Саме тому вони намагаються бути присутніми своєю мовою на всіх українських фестивалях, що відбуваються влітку, тобто виконувати російською мовою пісні й просувати культурний продукт своєю мовою. Таким чином, створюється присутність Росії в Україні. І Москва це успішно робить, причому навіть не своїми, а нашими руками – руками наших російськомовних, тобто змосковщених українців", - зазначила громадський діяч.

Лариса Ніцой впевнена, що українська нація поступово прозріває. Це відбувається тому, що, "розмовляючи українською мовою, ми починаємо тяжіти до україномовних письменників і читати книги українських авторів".

"А у них все інакше: інший світогляд, інша історія, інші герої – зовсім не такі, як у російських авторів. Люди, розмовляючи українською мовою і читаючи нею, прозрівають, бо отримують нові знання. Таким чином, ми відриваємося від московських "скрепів" і зомбажу", - впевнена письменниця.

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Водночас російськомовні українці й далі читають всі ті "скрепи", які готує для них Московія.

"Тож, Московія чіпляється за Україну і просуває себе тут. А опора Московії в Україні - це змосковщені українці", - резюмувала Лариса Ніцой.

Стаття Путіна про Україну - про що раніше писав Главред:

13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії та звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.