"Ніяких подарунків не було": Кравчук повідав, у скільки обійшовся Україні Крим

Леонід Кравчук назвав вартість Криму для України / УНІАН

Українська РСР у 1954 році отримала півострів Крим не як подарунок, оскільки були прийняті на той момент законні рішення. А інфраструктура обійшлася українському бюджету в понад 105 млрд доларів, сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Ходять чутки перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, рішення про передачу півострова було прийнято після візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова на півострів, коли російські переселенці масово просили про переїзд з Криму через складні умови.

Надалі було прийнято рішення ЦК КПРС про входження Криму до складу Української РСР шляхом відповідних рішень Верховних Рад РРФСР і УРСР.

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"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Бо знала, які важкі часи її чекають. Це ж не просто прийняли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - підкреслив Кравчук.

Він також зазначив, що під час перебування президентом України йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму в той час обійшлося у понад 105 млрд доларів.

"Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була затратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - додав Кравчук.

Раніше Главред повідомляв про те, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав проросійських бойовиків звільнити чотирьох полонених. Ці четверо українських громадян перебувають у важкому стані.

Кравчук попросив звільнити полонених, щоб Україна забезпечила їх належне лікування.