Без дистанційки і жорстка вимога щодо вакцинації: у Київській ОДА попередили про закриття шкіл

Школи у Київській області не зможуть працювати в дистанційному форматі / УНІАН

Школи у Київській області закриють у тому випадку, якщо в навчальних закладах не буде достатньої кількості працівників, які вакциновані від COVID-19. Вимоги повинні бути виконані до 20 вересня. Причому робота освітніх установ у віддаленому форматі більше не передбачена. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, він сказав про те, що область цього року має можливість працювати в умовах протиепідемічних заходів. Процес навчання може бути організовано тільки в тих школах, де зробили щеплення від коронавірусу 80% працівників. Школи, які не виконають таку вимогу до 20 вересня, будуть закриті. Навчання у форматі онлайн більше не передбачено.

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть при посилених карантинних нормах. Але є умова - працювати будуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників... якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школи закриють. Онлайну більше не буде", - зазначив Володін.читайте такожГоловне - вакцинація: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи після 20 вересня

Також він додав, що подібні вимоги є вимушеними, тому що у регіоні фіксується зростання нових випадків зараження COVID-19 і госпіталізацій. Вимога в 80% вакцинованих відноситься до всіх, серед них і сфера комерційної діяльності.

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"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення наразі - це єдиний спосіб захиститися від хвороби", - підкреслив Василь Володін.

Робота шкіл в Україні з 1 вересня

МОЗ у липні запустило вимогу, яка передбачає з 1 вересня 2021 року роботу шкіл у тому випадку, якщо в них вакциновано проти коронавірусу 80% від усього персоналу освітнього закладу.

У Святошинському районі Києва попереджали вчителів про те, що вони можуть не потрапити на роботу, якщо не зроблять щеплення від COVID-19. Однак також уточнювалося, що від роботи педагогів все ж таки не відсторонять.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін казав, що школи, де немає 80% вакцинованих педагогів, не зможуть працювати. Причому не важливо, у якій з епідемічних зон знаходиться заклад. Втім, наразі немає підстав на рівні закону, на базі яких невакцинованих вчителів могли б не допустити до роботи.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявляв, що школи з вчителями, які не зробили щеплення від COVID-19, відправлять або на дистанційку, або на змішаний формат навчання. При цьому школи, де вчителі вакцинувалися, працюватимуть за будь-якої епідемічної ситуації.

15 вересня місцева влада у Івано-Франківській області прийняла рішення про те, що в регіоні не буде дистанційного навчання. Освітні установи тимчасово закриваються через посилення карантину.