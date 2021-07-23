Встав і пішов: у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" жебрака "без ніг"

Чоловік "працював" на Калинівському ринку. Він прикидався, що у нього немає ніг і займався жебрацтвом.
На Калинівському ринку в Чернівцях викрили шахрая - чоловік робив вигляд, ніби у нього немає ніг, і просив милостиню.
Відео опублікували на Facebook- сторінці Калинівського ринку. На кадрах видно, що чоловік сидить у коробці. Здається, ніби у нього дійсно немає ніг.
Але коли до чоловіка підійшли співробітники Служби фінансового моніторингу та охорони, то ноги моментально "виросли". Шахрай встав, забрав коробку і пішов.
"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так от, хлопці настільки круті, що не лише легко викривають злочинців, а й можуть дивним чином зцілити!",- йдеться у повідомленні.
Як відреагували у Мережі
Користувачі Facebook написали такі коментарі до відео:
"Встань і йди !!!!! хахаха. Все, як у Святому Письмі".
"Таких без ніг повно на ринку"
"Смарт коробка))"
Як повідомляв Главред, раніше жителі Чернівців помітили на вулицях міста незвичайну жебрачку - жінка прикидається старенькою, хоча насправді їй близько 30 років. Крім того, її рівень доходів, схоже, не такий вже й низький, оскільки вона користується смартфоном iPhone.
Жінка регулярно жебракує на перетині проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні. Причому жителі міста "ведуться" на її удавання і охоче допомагають.