"Нижче плінтуса": Кличко різко прокоментував жарти 95 кварталу

Віталій Кличко висловився про жарти 95 кварталу / Facebook

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на постійні жарти і знущання на його адресу від студії Квартал 95.

Як розповів в інтерв'ю Українській правді Кличко, він не є прихильником Вечірнього кварталу, та й жарти акторів несмішні.

Зокрема зазначив, що відомий український шоумен, актор Євген Кошовий невдало пародіює його голос.

"Я не прихильник 95 кварталу, багато жартів були нижче плінтуса. Відверто хочу сказати, мені було неприємно чути ці жарти", - зізнався Кличко.

Він додав, що якось зустрів "того, без зачіски"(Кошового. - ред.) та сказав це йому особисто.

"Ми з братом були на якомусь дні народження, де він розважав публіку. Кажу йому: "ну ти жартуєш, приміряєш мій пояс".

Після цього він почав говорити: "Кличко мене спіймали удвох і хотіли побити", – додав міський голова Києва.

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Також підкреслив, мовляв, як професійний боксер побити когось він може тільки за гроші.

"На цю тему кажу: щоб мені когось побити, у них грошей не вистачить на це. Я, як професійний спортсмен, бити просто так не можу – тільки за великі гроші, яких навіть у цих хлопців не знайдеться", – пояснив мер столиці.

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