"Нога перевернута і рука аж позаду": з'явилися подробиці смертельної ДТП з копами на Одещині

В аварії померли троє копів / ТСН

В Одеській області 13 серпня сталося жахлива ДТП за участю поліцейських, в результаті якої загинули троє копів. Авто, на якому їхали правоохоронці, злетіло в кювет і перекинулося. Дивом вижив тільки один з чотирьох пасажирів, який сидів на задньому сидінні. Він в реанімації.

Як йдеться у сюжеті ТСН, причини аварії з'ясовують фахівці ДБР.

На кадрах з камери відеоспостереження на стовпі біля місця ДТП показані останні секунди перед аварією. Відомо, що одеські оперативники поверталися з відрядження з Ізмаїла. На в'їзді в село Зоря авто різко пішло праворуч і злетіло з траси. При цьому, асфальт був рівним і без вибоїн, а швидкість помірна. За попередніми даними, водій заснув за кермом.

Машину вдарило в бетонну конструкцію. Таким чином, люди виявилися заблокованими всередині.

"Син мій заглянув в машину і там задній, де сидів, його нога була перевернута і рука аж позаду, він його витягнув, він був живий, він так кричав", - розповіла місцева мешканка Надія Полторак.

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Медики стверджують, що його стан важкий, але стабільний

"Він поступив у важкому стані, був піднятий відразу в реанімаційне відділення. Вжито всіх необхідних заходів, працювали лікарі, анестезіологи, хірурги", - зазначив в.о. головного лікаря Саратської лікарні Роман Балан.

За даними обласної поліції серед загиблих - 38-річний Ігор Ольховський, 45-річний Сергій Маковецький та 26-річний Олександр Братінов.

Нагадаємо, раніше в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. У ДТП загинули двоє чоловіків. Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.