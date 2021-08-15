"Нога вивернута і рука аж ззаду": деталі моторошної ДТП з поліцейськими на Одещині

Деталі моторошної ДТП з поліцейськими на Одещині / Поліція Одеської області

В Одеській області в селі Зоря поліцейські потрапили в смертельну ДТП на службовому авто. Троє копів загинули. Дивом вижив тільки той, який сидів на задньому сидінні. Про це повідомляє портал ТСН

Одеські оперативники поверталися з Ізмаїла, де були у відрядженні. Легкове авто тільки заїхала в село Зоря, як раптом водій не впорався з керуванням, різко взяв вправо. І транспортний засіб вилетів з траси.

"Всі кинулися, всі стали кричати: "Швидку, викликайте швидку!". І потім в ДСНС подзвонили. Кинулися, але їх неможливо було витягнути. ДСНС різала машину і виймали їх", — каже місцева мешканка Олена Арнаутова.

"Син мій заглянув в машину і там задній, де сидів, його нога була вивернута і рука аж ззаду, він його витягнув, Він був живий. Коп так кричав", - розповіла місцева мешканка Надія Полторак.

читайте такожУ Києві п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП, від самосуду врятувала поліція

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що моторошна аварія сталася в селі Зоря в Одеській області, співробітники Управління карного розшуку їхали на службовому автомобілі з Татарбунар в Сарату і злетіли в кювет.

Один правоохоронець вижив, але отримав серйозні травми.