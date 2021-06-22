Носи вуса - не бійся: у Києві викрили вусатого чоловіка, який прикидався жебрачкою

У Києві викрили вусатого чоловіка, який прикидався жебрачкою / скріншот з відео

У центрі Києва викрили чоловіка, який займався шахрайством під виглядом старенької бабусі. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Київ Зараз.

До бабусі, яка просила милостиню, підійшов хлопець. Мабуть, помітивши малосвойственную літній людині жвавість рухів. Злиденна була в чорній куртці і в хустці. Вона лежала, схиливши обличчя до тротуару.

У підписі до відеозапису інциденту йдеться, що хлопець відчув недобре, коли проходив повз жебрака.

"Бабуся" намагалася прикрити обличчя. Але густі вуса були занадто помітні.

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Нагадаємо, раніше в Київській області затримали шахрайку-рецидивістку, якій закидають понад двадцять злочинних епізодів. Як кажуть копи, прикидаючись співробітницею енергетичної компанії, шахрайка вводила в оману продавців магазинів і аптек, привласнювала їх речі: ювелірні прикраси, гроші і мобільні телефони.